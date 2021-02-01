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Что они себе позволяют! "Барселона" и "Реал" перестали играть в футбол

1 февраля, 11:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды устроили акцию протеста из-за переноса матчей

У женских команд "Барселоны" и "Реала" лопнуло терпение. Футболистки устроили акцию протеста прямо во время матча. К слову, Месси готов уйти из "Барселоны" из-за разглашения контракта.

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Сразу после стартового свистка игроки "Барселоны" и "Реала" остановились на несколько секунд. Так футболистки показали свое недовольство постоянными переносами матчей из-за пандемии коронавируса. К примеру, из 18 запланированных матчей "Барселоны" пять было перенесено.

Все команды женского чемпионата Испании считают, что Лиге пора сменить коронавирусный протокол. Клубы направили обращение в федерацию футбола Испании и предложили проводить матчи, если у обеих команд набирается достаточное число футболисток для выхода на поле.

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Барселона женский футбол Реал Мадрид

Источник: Eurosport

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