Что они себе позволяют! "Барселона" и "Реал" перестали играть в футбол

У женских команд "Барселоны" и "Реала" лопнуло терпение. Футболистки устроили акцию протеста прямо во время матча. К слову, Месси готов уйти из "Барселоны" из-за разглашения контракта.

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Сразу после стартового свистка игроки "Барселоны" и "Реала" остановились на несколько секунд. Так футболистки показали свое недовольство постоянными переносами матчей из-за пандемии коронавируса. К примеру, из 18 запланированных матчей "Барселоны" пять было перенесено.

¡Las jugadoras de Barça y Madrid han hecho un plantón al comienzo del partido!



Se trata de una protesta contra la Federación en la que piden un protocolo "eficaz" ante los múltiples partidos aplazados por coronavirus #PrimeraIberdrolapic.twitter.com/1a3B9DRUPZ — Teledeporte (@teledeporte) January 31, 2021

Все команды женского чемпионата Испании считают, что Лиге пора сменить коронавирусный протокол. Клубы направили обращение в федерацию футбола Испании и предложили проводить матчи, если у обеих команд набирается достаточное число футболисток для выхода на поле.

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