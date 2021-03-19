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"Чорноморець" і "Металіст 1925" здобули непрості перемоги в Першій лізі

19 березня, 21:53

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Харківська команда увійшла до трійки призерів, одесити лідирують

У п'ятницю відкрився перший в 2021 році повний тур по другому за силою дивізіоні вітчизняного футболу. Сьогодні всі команди, які претендують на високі місця – зокрема, на підвищення в класі – здобули перемоги, але по-різному.

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Тиждень тому шикарний удар приніс "Чорноморцю" перемогу над "Волинню" . Тепер же одесити знову взяли верх з мінімальним рахунком 1:0 – в гостях у "Гірника-Спорту". Єдиний м'яч на 74-й хвилині ударом головою забив Данило Сухоручко.

Також перемогу з рахунком 1:0 "Металіст 1925" зумів вирвати у "Миколаєва". У Харкові теж все вирішив гол головою: на 13-й хвилині відзначився Михайло Шершень.

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З різницею в один м'яч перемогла і київська "Оболонь", взявши три очки в Івано-Франківську у "Прикарпаття" – 2:1 . А ще в двох зустрічах лідери повеселились від душі. "Агробізнес" розгромив 4:1 у Херсоні "Кристал", а "Волинь" у Луцьку зломила "ВПК-Агро" – 4:0 .

"Металісти" піднялися на третю сходинку таблиці, але "Верес" має в запасі три матчі, а свою гру чергового туру проведе в суботу проти "Полісся".

Нещодавно з колишньою зіркою "Динамо" розірвав контракт клуб Першої ліги.

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Згадаймо, як "Чорноморець" боровся з "Колосом" за місце в Прем'єр-лізі:

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футбол оболонь Чорноморець Одеса перша ліга Металіст 1925
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