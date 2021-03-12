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Шикарний удар приніс "Чорноморцю" перемогу над "Волинню" і лідерство в Першій лізі

12 березня, 21:40

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Другий дивізіон українського футболу повернувся до життя після зимової сплячки

У п'ятницю відновився сезон 2020/2021 у Першій лізі вітчизняного футболу. Сьогодні повинні були провести три перенесені матчі осінньої частини чемпіонату, однак відбулося тільки два. "Оболонь" і "Верес" не вийшли на поле через снігопад у Києві. Зате в Одесі зіграли "Чорноморець" і "Волинь".

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Нагадаємо, нещодавно з колишньою зіркою "Динамо" розірвав контракт клуб Першої ліги: замість Сергія Ковальця "Чорноморець" очолив його екснападник Олексій Антонов. Долю поєдинку проти гостей з Луцька, яких тренує Василь Сачко, вирішив один гол.

На 23-й хвилині чудовий дальній удар на радість півтора тисячам уболівальників на трибунах вдався 18-річному Максиму Брагару – 1:0. Суперники отримали по дві жовті картки, але м'ячів більше не забивали.

Ще в одній зустрічі дня "Гірник-Спорт" і "Прикарпаття" зіграли внічию 1:1.

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Отже, "Чорноморець" одноосібно очолив турнірну таблицю, відірвавшись від "Агробізнеса" на три очки, від "Вереса" – на чотири. Правда, конкуренти свої поєдинки зіграють пізніше. Повноцінний, 17-й, тур запланований на 19-20 березня.

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Раніше "Агробізнес" обійшов "Верес" і "Чорноморець" і став "зимовим чемпіоном".

Згадаймо, як влітку 2019 року "Чорноморець" боровся з "Колосом" за місце в еліті:

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футбол Волинь Луцьк Чорноморець Одеса перша ліга
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