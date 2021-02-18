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З колишньою зіркою "Динамо" розірвав контракт клуб Першої ліги

18 лютого, 12:39

Олег Люлька Олег Люлька

Сергій Ковалець – вже не тренер одеського "Чорноморця". У нього – дуже молодий змінник

Одеський "Чорноморець" розійшовся зі своїм головним тренером – колишньою зіркою київського "Динамо" і екснаставником молодіжної збірної України Сергієм Ковальцем. Він очолював "моряків" з травня минулого року.

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"Контракт між ФК "Чорноморець" і фахівцем розірвано за обопільною згодою сторін, – повідомляє офіційний сайт одеського клубу. – Керівництво ФК "Чорноморець" дякує Ковальцю за професійну роботу, бажаємо йому успіхів і нових перемог у подальшій кар'єрі"

Сергій Ковалець

Сергій Ковалець

Виконуючим обов'язки головного тренера "моряків" призначений 34-річний Олексій Антонов – колишній футболіст збірної України, який пограв за "Чорноморець", "Дніпро", "Кривбас", "Габалу" та інші команди. Торік він завершив кар'єру футболіста, після чого працював помічником Ковальця в одеському клубі.

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Відзначимо, що нині "Чорноморець", який у 1990-х був грандом українського футболу, виступає у Першій лізі, де після першого кола посідає третє місце.

Дивіться бліц-опитування Сергія Ковальця

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відставка тренер Чорноморець Одеса Сергій Ковалець перша ліга
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