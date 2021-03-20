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Чемпіон світу з футболу потрапив в реанімацію через COVID-19

20 березня, 15:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бранко вигравав мундіаль-1994 року в складі збірної Бразилії

Чемпіон світу 1994 року з футболу Бранко знаходиться в реанімації через коронавірусну інфекцію. У вівторок він був доставлений в одну з клінік Ріо-де-Жанейро через проблеми з диханням, після чого ситуація погіршилася. Футболіст підключений до апарату ШВЛ.

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Бранко, якому в наступному місяці виповниться 57 років, за збірну Бразилії виступав на трьох чемпіонатах світу. У 1994 році бразильці виграли мундіаль, а Бранко забив вирішальний гол у ворота Нідерландів в 1/4 фіналу.

Довгий час футболіст виступав в Європі – за "Дженоа", "Брешію", "Мідлсбро" і "Порту".

Раніше ми писали, що українська тенісистка Марта Костюк тримала в таємниці те, що перехворіла коронавірусом. За словами 18-річної спортсменки, не обійшлося без ускладнень.

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Раніше ми писали про затяжний COVID-19 у зіркової спортивної пари з України. Титуловані легкоатлети Олексій і Анна Касьянови не на жарт злякалися – у них вісім днів трималася температура 39,5.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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футбол футболіст збірна коронавірус

Джерело: Матч ТВ

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