"39,5 – вісім днів!" Затяжний COVID у зоряної спортивної пари з України

Титуловані легкоатлети Олексій і Ганна Касьянови перелякалися не на жарт

Одна із найзоряніших спортивних пар України заразилася коронавірусом. Злягли чемпіонка світу-2013 в семиборстві Ганна Касьянова та її чоловік Олексій – срібний призер чемпіонату Європи-2012 в десятиборстві.

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Як повідомила Ганна, хвороба протікає з серйозними ускладненнями, але найгірше, схоже, вже позаду.

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"Вісім днів температура 39.5! Сказати "було страшно" – нічого не сказати. Сьогодні дев'ятий день і перше полегшення... Зрозуміло, що ще багато чого попереду, але вже "живемо", – зауважила в Instagram Ганна Касьянова, додавши до посту хештег #наснепронесло

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Раніше ми писали, що чотири наші спортсменки не змогли вчасно повернутися з чемпіонату Європи з легкої атлетики, який на минулих вихідних відбувся в Польщі.

У трьох наших спортсменок виявили коронавірус, через це їм обмежили пересування Польщею. Позитивний тест на вірус отримали Ганна Рижикова, Аліна Логвиненко та Катерина Климюк, які бігли естафету 4х400 м. Крім того, оскільки спринтерка Вікторія Ратникова жила в готелі в одній кімнаті з Климюк, її теж відправили на самоізоляцію. Українок закрили в готелі, де вони повинні пробути десять днів.

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