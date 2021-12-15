Чемпіон Італії залишить безробітним футболіста, який пережив зупинку серця на полі

Італійський Інтер має намір найближчим часом розірвати контракт із данським півзахисником Крістіаном Еріксеном. Футболіст не грав відколи втратив свідомість під час матчу Євро-2020

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Драматичний епізод стався у стартовому матчі його команди проти Фінляндії. У першому таймі Еріксен знепритомнів і впав на газон. Пізніше стало відомо, що він переніс серцевий напад .

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Нещодавно Еріксен приступив до тренувань у Данії, але поки невідомо, чи продовжуватиме він професійну кар'єру, повідомляє BBC .

Еріксена дивом врятували на Євро-2020

Проте достеменно відомо, що він не зможе це зробити в Італії. За місцевими законами, футболістам заборонено виходити на поле з кардіовертер-дефібрилятором, який Еріксену встановили влітку.

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Крістіан Еріксен не зможе грати в Італії / Фото: Reuters

Крістіан Еріксен перейшов до Інтеру на початку 2020 року з Тоттенгема. Сума трансферу склала 27 млн. євро. Загалом він провів у Мілані 60 матчів та забив 8 голів. Відмітимо, що контракт Еріксена з Інтером діє до 2024 року.