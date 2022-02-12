Челсі виграв клубний чемпіонат світу

Фінал клубного чемпіонату світу з футболу на "Мохаммед бін Заєд Стедіум" в Абу-Дабі завершився перемогою англійського Челсі над бразильським Палмейрасом у додатковий час

Гаверц знову приніс Челсі трофей / Фото: Reuters

Основний час фінального матчу в Еміратах завершився внічию – 1:1. Справа йшла до серії пенальті.

Але за кілька хвилин до завершення додаткового часу суддя після перегляду VAR зафіксував гру рукою у футболіста Палмейраса у своєму штрафному майданчику, і Гаверц, реалізувавши 11-метровий, приніс Челсі звання найкращого клубу планети.

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Челсі – Палмейрас – 2:1

Голи: Лукаку, 55, Гаверц, 117, пен – Вейга, 64, пен

Вилучення: Луан, 120+6 (Палмейрас)

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Символічно, що саме німець Гаверц забив переможний для Челсі м'яч у фіналі ЛЧ-2021 з Манчестер Сіті.

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Це перший титул клубних чемпіонів світу в історії Челсі.