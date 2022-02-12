Челси выиграл клубный чемпионат мира

Финал клубного чемпионата мира по футболу на "Мохаммед бин Зайед Стэдиум" в Абу-Даби завершился победой английского Челси над бразильским Палмейрасом в дополнительное время

Хаверц снова принес Челси трофей / Фото: Reuters

Основное время финального матча в Эмиратах завершилось вничью – 1:1. Дело шло к серии пенальти.

Но за несколько минут до завершения дополнительного времени судья после просмотра VAR зафиксировал игру рукой у футболиста Палмейраса в своей штрафной, и Хаверц, реализовав 11-метровый, принес Челси звание лучшего клуба планеты.

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Челси – Палмейрас – 2:1

Голы: Лукаку, 55, Хаверц, 117, пен – Вейга, 64, пен

Удаление: Луан, 120+6 (Палмейрас)

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Символично, что ранее именно немец Хаверц забил победный для Челси мяч в финале ЛЧ-2021 с Манчестер Сити.

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Это – первый титул клубных чемпионов мира в истории Челси.