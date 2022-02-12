Челси – Палмейрас: онлайн финала клубного чемпионата мира

В субботу, 12 февраля, на "Мохаммед бин Зайед Стэдиум" в Абу-Даби пройдет финальный поединок клубного чемпионата мира: английский Челси встретится с бразильским Палмейрасом

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. Мы проведет текстовую онлайн трансляцию с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ЧЕЛСИ – ПАЛМЕЙРАС

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На поле сойдутся победитель Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес прошлого сезона. Напомним, Челси в финале ЛЧ обыграл Манчестер Сити нашего Александра Зинченко со счетом 2:1.

А Палмейрас одолел Фламенго – 2:1. Кстати, интересная цитация получилась, в Европе звание лучшего разыгрывали два английских клуба, а в Южной Америке – два бразильских.

История противостояния

Челси еще ни разу не встречался с Палмейрасом в официальных матчах. Зато Челси имеет не очень приятные воспоминания от поединка против Коринтианса в 2012 году. Тогда бразильский клуб обыграл лондонцев со счетом 2:1 и забрал трофей себе.

Это был последний случай, когда победителем клубного чемпионата мира становился не европейский клуб. Предыдущий розыгрыш, напомним, выиграла Бавария.

Бавария выиграла клубный ЧМ в прошлом году

Путь к финалу

Челси и Палмейрас стартовали в турнире с полуфиналов. Лондонцы встретились с Аль-Хилялем и одержали минимальную победу благодаря голу Ромелу Лукаку.

Палмейрас на предыдущей стадии справились с египетским Аль-Ахли – 2:0. Кстати, один из двух мячей забил бывший динамовец Дуду, записавший на своей счет еще и ассист.

Дуду стал героем матча против Аль-Ахли. Фото: Reuters

Котировки букмекеров

Аналитики считают Челси фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Томаса Тухеля в основное время – 1. 67, на ничью – 3.85, на победу Палмейраса – 5.60. Подробнее о котировках и прогнозе от Кирилла Круторогова в отдельном материале.