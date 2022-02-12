Челси – Палмейрас: онлайн финала клубного чемпионата мира

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. Мы проведет текстовую онлайн трансляцию с описанием всех ключевых моментов.
ОНЛАЙН ЧЕЛСИ – ПАЛМЕЙРАС
На поле сойдутся победитель Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес прошлого сезона. Напомним, Челси в финале ЛЧ обыграл Манчестер Сити нашего Александра Зинченко со счетом 2:1.
А Палмейрас одолел Фламенго – 2:1. Кстати, интересная цитация получилась, в Европе звание лучшего разыгрывали два английских клуба, а в Южной Америке – два бразильских.
История противостояния
Челси еще ни разу не встречался с Палмейрасом в официальных матчах. Зато Челси имеет не очень приятные воспоминания от поединка против Коринтианса в 2012 году. Тогда бразильский клуб обыграл лондонцев со счетом 2:1 и забрал трофей себе.
Это был последний случай, когда победителем клубного чемпионата мира становился не европейский клуб. Предыдущий розыгрыш, напомним, выиграла Бавария.
Путь к финалу
Челси и Палмейрас стартовали в турнире с полуфиналов. Лондонцы встретились с Аль-Хилялем и одержали минимальную победу благодаря голу Ромелу Лукаку.
Палмейрас на предыдущей стадии справились с египетским Аль-Ахли – 2:0. Кстати, один из двух мячей забил бывший динамовец Дуду, записавший на своей счет еще и ассист.
Котировки букмекеров
Аналитики считают Челси фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Томаса Тухеля в основное время – 1. 67, на ничью – 3.85, на победу Палмейраса – 5.60. Подробнее о котировках и прогнозе от Кирилла Круторогова в отдельном материале.