Челсі – Палмейрас: онлайн фіналу клубного чемпіонату світу

Матч розпочнеться о 18:30 за київським часом. Ми проведе текстову онлайн-трансляцію з описом всіх ключових моментів.
ОНЛАЙН ЧЕЛСІ – ПАЛМЕЙРАС
На полі зійдуться переможець Ліги чемпіонів та Кубка Лібертадорес минулого сезону. Нагадаємо, Челсі у фіналі ЛЧ обіграв Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка з рахунком 2:1.
А Палмейрас здолав Фламенго – 2:1. До речі, цікава цитація вийшла, в Європі звання найкращого розігрували два англійські клуби, а в Південній Америці – два бразильські.
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Історія протистояння
Челсі ще жодного разу не зустрічався з Палмейрасом у офіційних матчах. Натомість Челсі має не дуже приємні спогади від поєдинку проти Корінтіанса у 2012 році. Тоді бразильський клуб обіграв лондонців із рахунком 2:1 та забрав трофей собі.
Це був останній випадок, коли переможцем клубного чемпіонату світу ставав не європейський клуб. Попередній розіграш, нагадаємо, виграла Баварія.
Шлях до фіналу
Челсі та Палмейрас стартували у турнірі з півфіналів. Лондонці зустрілися з Аль-Хілялем і здобули мінімальну перемогу завдяки голу Ромелу Лукаку.
Палмейрас на попередній стадії впорався з єгипетським Аль-Ахлі – 2:0 . До речі, один із двох м'ячів забив колишній динамівець Дуду, який записав на своєму рахунку ще й асист.
Котирування букмекерів
Аналітики вважають Челсі фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля в основний час – 1.67, на нічию – 3.85, на перемогу Палмейраса – 5.60. Докладніше про котируваннях та прогнозі від Кирила Круторогова у окремому матеріалі.