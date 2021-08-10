Колишній тренер Шахтаря Луїш Каштру працевлаштувався в Катарі

Колишній тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру знайшов собі нове місце роботи. Португальський наставник очолив Аль-Духаіль з Катару!

Луїш Каштру знайшов роботу в Катарі. Фото: duhailsc.qa

Каштру керуватиме Аль-Духаілем протягом одного сезону, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Раніше команду тренував інший європеєць француз Сябрі Лямуші. У минулому сезоні вони програли золоті медалі чемпіонату Катару Аль-Садду легенді Барселони Хаві.

Відзначимо, що Каштру вибирав між Аль-Духаілем з Дохи і іншим катарським клубом – Аль-Гарафа з Ер-Райяна.

Каштру і Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, в Шахтарі Луїш Каштру пропрацював два роки, вигравши чемпіонство України-2020 і вивівши команду у півфінал Ліги Європи того ж року.

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Однак в останньому сезоні "гірники" поступилися "золотом" УПЛ Динамо, і донецький клуб не став продовжувати з португальцем контракт.