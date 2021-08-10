Колишній тренер Шахтаря Луїш Каштру працевлаштувався в Катарі

Каштру керуватиме Аль-Духаілем протягом одного сезону, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Раніше команду тренував інший європеєць француз Сябрі Лямуші. У минулому сезоні вони програли золоті медалі чемпіонату Катару Аль-Садду легенді Барселони Хаві.
Відзначимо, що Каштру вибирав між Аль-Духаілем з Дохи і іншим катарським клубом – Аль-Гарафа з Ер-Райяна.
Нагадаємо, в Шахтарі Луїш Каштру пропрацював два роки, вигравши чемпіонство України-2020 і вивівши команду у півфінал Ліги Європи того ж року.
Однак в останньому сезоні "гірники" поступилися "золотом" УПЛ Динамо, і донецький клуб не став продовжувати з португальцем контракт.
На посту головного тренера Шахтаря Луїша Каштру змінив екскоуч Сассуоло Роберто Де Дзербі.
Дивіться огляд останньої гри Каштру в Шахтарі