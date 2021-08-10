Бывший тренер Шахтера Луиш Каштру трудоустроился в Катаре

Бывший тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру нашел себе новое место работы. Португальский наставник возглавил Аль-Духаиль из Катара!

Луиш Каштру нашел работу в Катаре. Фото: duhailsc.qa

Каштру будет руководить Аль-Духаиль на протяжении одного сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

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Ранее команду тренировал другой европеец француз Сябри Лямуши. В прошлом сезоне они проиграли золотые медали чемпионата Катара Аль-Садду легенды Барселоны Хави.

Отметим, что Каштру выбирал между Аль-Духайлем из Дохи и другим катарским клубом – Аль-Гарафой из Эр-Райяна.

Каштру и Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, в Шахтере Луиш Каштру проработал два года, выиграв чемпионство Украины-2020 и выведя команду в полуфинал Лиги Европы того же года.

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Однако в последнем сезоне "горняки" уступили "золото" УПЛ Динамо, и донецкий клуб не стал продлевать с португальцем контракт.