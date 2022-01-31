Колишнього тренера Шевченка звинуватили у сексуальних домаганнях

Авраам Грант виводив Челсі до фіналу Ліги чемпіонів, а тепер проти нього виступило кілька жінок, які зізналися, що тренер змушував їх займатися сексом

Грант працював з Шевою в Челсі / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий ізраїльський тренер Авраам Грант опинився у центрі грандіозного скандалу. Фахівця звинуватили у сексуальних домаганнях до кількох жінок.

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Журналіст Хаїм Етгар у своїй програмі "Експозиція" на Channel 12 більше години розповідав про пригоди Гранта. У передачі він надав слово жінкам, які заявили, що тренер використав високе становище, щоб примусити їх до сексуальних стосунків, повідомляє Євроспорт.

Одна із постраждалих розповіла, що зовсім недавно, у червні 2020 року, 66-річний Грант запросив її до своєї квартири в Тель-Авіві з пропозицією допомогти їй знайти роботу.

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"Він сказав мені: "Влаштовуйся зручніше, роздягайся". Я думала, що він жартує. Я сиділа далеко від нього, на краю дивана. Він попросив мене підійти ближче і намагався мене обійняти, схопив і не відпускав, – розплакалася 22-річна дівчина. – Мені стало некомфортно, він поклав мені руку на стегно. Через кілька секунд розмови він схопив мене за шию, душив, повернув до себе голову і спробував насильно поцілувати".

Дівчина намагалася втекти, але тренер змусив її залишитись у квартирі.

Ще одна жінка, яку Етгар назвав відомою місцевою ізраїльською моделлю, сказала, що вона лише розпочинала свою міжнародну кар'єру, коли Грант запропонував їй допомогу. Вона прилетіла до Англії, щоб зустрітися з ним.

Під час зустрічі в готелі він зненацька зняв з себе одяг і спробував переконати його переспати з ним. "Я казала ні мільйон разів, але він упирався і упирався", – сказала модель і додала, що після цього у неї стався нервовий зрив.

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Нагадаємо, що піком кар'єри Гранта була посада головного тренера Челсі, коли там виступав Андрій Шевченко.

Грант тоді вивів Челсі у фінал Ліги чемпіонів, який лондонці програли Манчестер Юнайтед у серії пенальті.