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Бывшего тренера Шевченко обвинили в сексуальных домогательствах

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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31 января, 21:17
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Авраам Грант выводил Челси в финал Лиги чемпионов, а теперь против него выступило несколько женщин, которые признались, что тренер заставлял их заниматься сексом
Грант работал с Шевой в Челси
Грант работал с Шевой в Челси / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный израильский тренер Авраам Грант оказался в центре грандиозного скандала. Специалиста обвинили в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам.

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Журналист Хаим Этгар в своей программе "Экспозиция" на Channel 12 более часа рассказывал о похождениях Гранта. В передаче он предоставил слово женщинам, которые заявили, что тренер использовал высокое положение, чтобы принудить их к сексуальным отношениям, сообщает Евроспорт.

Одна из пострадавших рассказала, что совсем недавно, в июне 2020 года, 66-летний Грант пригласил ее в свою квартиру в Тель-Авиве с предложением помочь ей найти работу.

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"Он сказал мне: "Устраивайся поудобнее, раздевайся". Я думала, что он шутит. Я сидела далеко от него, на краю дивана. Он попросил меня подойти поближе и пытался меня обнять, схватил и не отпускал, – расплакалась 22-летняя девушка. – Мне стало некомфортно, он положил руку мне на бедро. Через несколько секунд разговора он схватил меня за шею, душил, повернул к себе голову и попытался насильно поцеловать".

Девушка пыталась сбежать, но тренер заставил ее остаться в квартире.

Еще одна женщина, которую Этгар назвал известной местной израильской моделью, сказала, что она только начинала свою международную карьеру, когда Грант предложил ей помощь. Она прилетела в Англию, чтобы встретиться с ним.

Во время встречи в гостинице он неожиданно снял с себя одежду и попытался убедить ее переспать с ним. "Я говорила нет миллион раз, но он упорствовал и упорствовал", – сказала модель и добавила, что после этого у нее случился нервный срыв.

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Напомним, что пиком карьеры Гранта был пост главного тренера Челси, когда там выступал Андрей Шевченко.

Грант тогда вывел Челси в финал Лиги чемпионов, который лондонцы проиграли Манчестер Юнайтед в серии пенальти.

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