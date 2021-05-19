Колишнього тренера Динамо затримали у Боснії, куди він втік від в'язниці

У березні екснаставник загребського Динамо Зоран Мамич був засуджений в Хорватії на 4 роки і 8 місяців за шахрайство, але два місяці переховувався в сусідній країні

Зоран Мамич / Фото: Reuters

Правоохоронці Боснії і Герцеговини затримали колишнього головного тренера загребського Динамо Зорана Мамича на підставі міжнародного ордера, виданого Хорватією. Зараз 49-річний фахівець знаходиться під вартою у віданні Державного агентства з розслідувань та охорони і очікує судового засідання. Він може бути екстрадований на батьківщину.

15 березня Верховний суд Хорватії засудив Маміча до 4 років і 8 місяців тюремного ув'язнення. Його брат, експрезидент Динамо Здравко Мамич, був засуджений до 6,5 років позбавлення волі, а колишній директор клубу Дамір Врбановіч – до 3 років. Всім їм інкримінували ухиляння від сплати податків на суму близько 1,5 млн євро і шахрайство на суму близько 15 млн.

Після цього Мамич оголосив про відхід з поста головного тренера загребського клубу. Тренер в призначений строк не з'явився в тюрму для відбування покарання, після чого на нього був виписаний ордер.

Мамич втік до Боснії і Герцеговини, так як у нього є паспорт цієї країни, і попросився відбути покарання там, проте в Хорватії йому в цьому відмовили.