Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Колишнього тренера Динамо затримали у Боснії, куди він втік від в'язниці

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 травня, 16:42
Копіювати лінк
У березні екснаставник загребського Динамо Зоран Мамич був засуджений в Хорватії на 4 роки і 8 місяців за шахрайство, але два місяці переховувався в сусідній країні
Зоран Мамич
Зоран Мамич / Фото: Reuters

Правоохоронці Боснії і Герцеговини затримали колишнього головного тренера загребського Динамо Зорана Мамича на підставі міжнародного ордера, виданого Хорватією. Зараз 49-річний фахівець знаходиться під вартою у віданні Державного агентства з розслідувань та охорони і очікує судового засідання. Він може бути екстрадований на батьківщину.

15 березня Верховний суд Хорватії засудив Маміча до 4 років і 8 місяців тюремного ув'язнення. Його брат, експрезидент Динамо Здравко Мамич, був засуджений до 6,5 років позбавлення волі, а колишній директор клубу Дамір Врбановіч – до 3 років. Всім їм інкримінували ухиляння від сплати податків на суму близько 1,5 млн євро і шахрайство на суму близько 15 млн.

Після цього Мамич оголосив про відхід з поста головного тренера загребського клубу. Тренер в призначений строк не з'явився в тюрму для відбування покарання, після чого на нього був виписаний ордер.

В тренді

Мамич втік до Боснії і Герцеговини, так як у нього є паспорт цієї країни, і попросився відбути покарання там, проте в Хорватії йому в цьому відмовили.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти