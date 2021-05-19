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Бывшего тренера Динамо задержали в Боснии, куда он сбежал от тюрьмы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 мая, 16:42
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В марте экс-наставник загребского Динамо Зоран Мамич был осужден в Хорватии на 4 года и 8 месяцев за мошенничество, но два месяца скрывался в соседней стране
Зоран Мамич
Зоран Мамич / Фото: Reuters

Правоохранители Боснии и Герцеговины задержали бывшего главного тренера загребского Динамо Зорана Мамича на основании международного ордера, выданного Хорватией. Сейчас 49-летний специалист находится под стражей в ведении Государственного агентства по расследованиям и охране и ожидает судебного заседания. Он может быть экстрадирован на родину.

15 марта Верховный суд Хорватии приговорил Мамича к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Его брат, экс-президент Динамо Здравко Мамич, был приговорен к 6,5 годам лишения свободы, а бывший директор клуба Дамир Врбанович – к 3 годам. Всем им инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму около 1,5 млн евро и мошенничество на сумму около 15 млн.

После этого Мамич объявил об уходе с поста главного тренера загребского клуба. Тренер в назначенный срок не явился в тюрьму для отбывания наказания, после чего на него был выписан ордер.

В тренде

Мамич бежал в Боснию и Герцеговину, так как у него есть паспорт этой страны, и попросился отбыть наказание там, однако в Хорватии ему в этом отказали.

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