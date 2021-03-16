Тренер "Динамо" сяде до в'язниці майже на 5 років за привласнення понад 15 мільйонів євро

Разом з Мамичем отримав строк його брат, але йому дісталося ще більше

Головний тренер загребського "Динамо" Зоран Мамич отримав тюремний строк. Верховний суд Хорватії засудив 49-річного фахівця до 4,8 року позбавлення волі. А недавно ми писали, що помер легендарний тренер "Динамо".

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Як повідомляє сайт "Динамо", тренер отримав строк за "фінансові розкрадання і ухилення від сплати податків". Мамича, а також ще двох фігурантів справи, звинуватили в розкраданні понад 15 мільйонів євро на трансфері гравців з бюджету клубу, а також невиплаті податків в розмірі 1,8 мільйона.

Зоран Мамич / Фото: Reuters

Здравко Мамич, брат головного тренера загребського клубу, засуджений до шести з половиною років позбавлення волі. Також строк отримав колишній директор "Динамо" Дамір Врбановіч. Він проведе у в'язниці три роки за звинуваченням в ухиленні від сплати податків на суму близько 1,5 млн євро, а також в шахрайстві на суму близько 15 млн євро.

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Відзначимо, що Верховний суд Хорватії підтвердив рішення муніципального суду міста Осіека, хоча спочатку Зорана засудили до 4 років і 11 місяців в'язниці. Після винесення вердикту Мамич відразу ж подав у відставку:

"Хоч я і не вважаю себе винним, як я вже говорив і раніше, якщо це рішення є остаточним, то я приймаю його і залишаю посади головного тренера і спортивного директора "Динамо". Я бажаю клубу удачі і спортивних успіхів в майбутньому".

Новим тренером і спортивним директором "Загреба" став Дамір Кржнар. І вже в четвер, 18 березня, він виведе хорватську команду на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європипроти "Тоттенгема". Перша гра завершилася перемогою лондонців з рахунком 2:0.

Раніше в цьому сезоні Ребров вибив "Динамо" з Ліги чемпіонів . Клуб українця угорський "Ференцварош" в третьому раунді кваліфікації ЛЧ обіграв грізних загребців з рахунком 2:1.

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