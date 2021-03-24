"Б'ють і затримують в Білорусі тих, хто заслуговує": тренер виправдовує міліцію і владу

Заслужений тренер Білорусі з футболу Юрій Пишнік підтримав агресію силовиків під час акцій протесту. Мовляв, у них іншого виходу немає. І вважає, що нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко багато робить для народу, а з ходами потрібно закінчувати. Раніше футболіст відбував строк за протести в Білорусі.

"Б'ють і затримують, я вважаю, тих, хто цього заслуговує. Міліція б'є тих, хто лізе на рожен. Що робити з тим, хто на міліціонера біжить, потім б'є ногами, щось кидає в нього? Це підло і негарно, негідно людської поведінки. Міліціонеру потрібно просто стояти і ніяк не відповідати? Або підставляти іншу щоку для удару? Тому я вважаю, що правоохоронці чинять так, як і повинні діяти", – цитує тренера Tribuna.com

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Також Пишнік зазначив, що уряд старається для народу, робить багато хорошого: "Вуличні ходи ні до чого, їх потрібно закінчувати".

Раніше ми писали, що Лукашенко офіційно передав владу синові. Тепер керувати білоруськими олімпійцями буде Віктор Лукашенко.

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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