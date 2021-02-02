Мама повішеного в Білорусі фаната про Лукашенка: "Як бити дівчаток, бити бабусь?"

Жінка зазначає, що зник не тільки її Микита. І багатьох не знайшли

Мама загиблого в Білорусі футбольного фаната Микити Кривцова Анжеліка Кухто рознесла в пух і прах президента країни Олександра Лукашенка. Микита значився зниклим з 12 серпня – четвертого дня протестів проти режиму Лукашенка. А 22 серпня міліція повідомила, що Кривцова знайшли повішеним у лісі на околиці Мінська.

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"Навіщо вбивати? Міг спокійно піти. Знала вся Білорусь, що він програє на виборах. Люди йшли туди з такою надією, що нарешті щось зміниться. Але ніяк не може відпустити владу. Хоча бачить, що програє по всіх фронтах. За що ти чіпляєшся? Бачить, що народ проти. І так знущатися. Не мій же один Микита. А скільки зникло і не знайшлося? А що в ізоляторі на Окрестіна відбувається? Як бити дівчаток, бабусь? Я не розумію", – цитує Кухто Tribuna.com.

Протести в Білорусі / Фото: Reuters

Кухта підкреслює, що зараз в Білорусі всі бояться: "Ті ж слідчі, які від щирого серця хотіли б нам допомогти, але і вони бояться, що їх звільнять... Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися? Який мав нам допомагати, щоб життя мало бути щасливішим. А він робить його страшнішим і страшнішим".

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Жінка не боїться, що після таких слів їй погрожуватимуть: "А що вони мені зроблять? Теж піду повішуся? Хоча вони можуть так представити".

Раніше в Білорусі за участь у протестах затримали зірку світового баскетболу.

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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