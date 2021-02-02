Мама повешенного в Беларуси фаната о Лукашенко: "Как бить девочек, бить бабушек?"

Женщина отмечает, что пропал не только ее Никита. И многих не нашли

Мама погибшего в Беларуси футбольного фаната Никиты Кривцова Анжелика Кухто разнесла в пух и прах президента страны Александра Лукашенко. Никита числился пропавшим с 12 августа – четвертого дня протестов против режима Лукашенко. А 22 августа милиция сообщила, что Кривцова обнаружили повешенным в лесу на окраине Минска.

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"Зачем убивать? Мог спокойно уйти. Знала вся Беларусь, что он проигрывает на выборах. Люди шли туда с такой надеждой, что наконец что-то поменяется. Но никак не может отпустить власть. Хотя видит, что проигрывает по всем фронтам. За что ты цепляешься? Видит, что народ против. И так издеваться. Не мой же один Никита. А сколько пропало и не нашлось? А что в изоляторе на Окрестина творится? Как бить девочек, бабушек? Я не понимаю", – цитирует Кухто Tribuna.com.

Протесты в Беларуси / Фото: Reuters

Кухто подчеркивает, что сейчас в Беларуси все боятся: Те же следователи, которые от всего сердца хотели бы нам помочь, но и они боятся, что их уволят... Это нормальный президент, которым мы должны гордиться? Который должен был нам помогать, чтобы жизнь должна быть счастливее. А он делает ее страшнее и страшнее".

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Женщина не боится, что после таких слов ей будут угрожать: "А что они мне сделают? Тоже пойду повешусь? Хотя они могут так представить".

Ранее в Беларуси за участие в протестах задержали звезду мирового баскетбола.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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