Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхто

Віктор Лукашенко, старший син президента Білорусі Олександра Лукашенка, став президентом Національного олімпійського комітету країни. Він замінив на цій посаді батька.

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Олександр Лукашенко очолював НОК Білорусі з 1997 року. Віктор Лукашенко з квітня 2019 року виконував обов'язки першого віце-президента НОК, а пізніше був обраний Олімпійським зборами на цей пост, повідомляє сайт НОК Білорусі.

У грудні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово відсторонив членів НОК Білорусі від участі в заходах організації, в тому числі від Олімпійських ігор. НОК підданий санкціям за дискримінацію білоруських спортсменів за політичні погляди, що є порушенням Олімпійської хартії.

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Отже, Олександр і Віктор Лукашенко знаходяться під санкціями МОК. Це означає, що їм заборонено бути присутніми на будь-яких заходах під егідою організації, в тому числі – на Олімпійських іграх.

Тому і очікувалося, що Олімпійський комітет очолить нейтральна особа, яка зможе представляти країну в Токіо-2021 і Пекіні-2022. Але у Лукашенка вирішили по-іншому.

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