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Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхто

26 лютого, 11:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тепер керувати білоруськими олімпійцями буде Віктор Лукашенко

Віктор Лукашенко, старший син президента Білорусі Олександра Лукашенка, став президентом Національного олімпійського комітету країни. Він замінив на цій посаді батька.

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Олександр Лукашенко очолював НОК Білорусі з 1997 року. Віктор Лукашенко з квітня 2019 року виконував обов'язки першого віце-президента НОК, а пізніше був обраний Олімпійським зборами на цей пост, повідомляє сайт НОК Білорусі.

У грудні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово відсторонив членів НОК Білорусі від участі в заходах організації, в тому числі від Олімпійських ігор. НОК підданий санкціям за дискримінацію білоруських спортсменів за політичні погляди, що є порушенням Олімпійської хартії.

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Отже, Олександр і Віктор Лукашенко знаходяться під санкціями МОК. Це означає, що їм заборонено бути присутніми на будь-яких заходах під егідою організації, в тому числі – на Олімпійських іграх.

Тому і очікувалося, що Олімпійський комітет очолить нейтральна особа, яка зможе представляти країну в Токіо-2021 і Пекіні-2022. Але у Лукашенка вирішили по-іншому.

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НОК Олександр Лукашенко
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