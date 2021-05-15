Маячня! Ексгравець Динамо – про наїзд російського пропагандиста на Калитвинцева

Російський футболіст Олексій Герасименко заявив, що Юрій Калитвинцев ніколи не проводив тренування на українській мові в Росії

Соловйов і Калитвинцев

Колишній футболіст київського Динамо і збірної Росії Олексій Герасименко розповів про ставлення до гучного свого часу висловлювання пропагандиста Володимира Соловйова. Той заявив, що Юрій Калитвинцев "русофоб і укропатріот", який проводив тренування в Волгограді українською мовою.

"Маячня якась. Калитвинцев з Волгограда – з чого б йому проводити тренування в Росії на українській? Бачив я його заняття на зборах Динамо, Юрій Ковтун йому допомагав. Ніякої української мови там і близько не було. Може, якусь фразу і міг кинути, але не більше того. А потім це роздули", – заявив Герасименко "СЕ" .

Юрій Калитвинцев народився і виріс в Росії. Грав за волгоградський Ротор і СКА Ростов, московське Динамо, Локомотив з Нижнього Новгорода. А в 1994 році перейшов в київське Динамо. Прийняв українське громадянство, виступав за національну команду.

Соловйов стверджував, що будучи тренером Волги Калитвинцев проводив тренування на українській мові: "Так як російські футболісти все одно розуміють українську, а йому огидно говорити російською".

Нагадаємо, що на початку травня Олімпік відправив у відставку Юрія Калитвинцева.