Бред! Экс-игрок Динамо – о наезде российского пропагандиста на Калитвинцева

Российский футболист Алексей Герасименко заявил, что Юрий Калитвинцев никогда не проводил тренировки на украинском языке в России

Соловьев и Калитвинцев

Бывший футболист киевского Динамо и сборной России Алексей Герасименко рассказал об отношении к нашумевшему в свое время высказыванию пропагандиста Владимира Соловьева. Тот заявил, что Юрий Калитвинцев "русофоб и укропатриот", который проводил тренировки в Волгограде на украинском языке.

"Бред какой-то. Калитвинцев из Волгограда – с чего бы ему проводить тренировки в России на украинском? Видел я его занятия на сборах Динамо, Юрий Ковтун ему помогал. Никакого украинского языка там и близко не было. Может, какую-нибудь фразу и мог бросить, но не более того. А потом это раздули", – заявил Герасименко "СЭ".

Юрий Калитвинцев родился и вырос в России. Играл за волгоградский Ротор и СКА Ростов, московское Динамо, Локомотив из Нижнего Новгорода. А в 1994 году перешел в киевское Динамо. Принял украинское гражданство, выступал за национальную команду.

Соловьев утверждал, что будучи тренером Волги Калитвинцев проводил тренировки на украинском языке: "Так как русские футболисты все равно понимают украинский, а ему противно говорить на русском".

Напомним, что в начале мая Олимпик отправил в отставку Юрия Калитвинцева.