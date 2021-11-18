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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Бомба від УАФ: найкращий рефері планети навчатиме українських арбітрів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 листопада, 11:12
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На виконкомі УАФ затвердили на посаду куратора українських суддів відомого італійського арбітра Ніколу Ріццолі
Нікола Ріццолі працюватиме в УАФ
Нікола Ріццолі працюватиме в УАФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

17 листопада у Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. За його підсумками, італійський фахівець Нікола Ріццолі став куратором підготовки українських рефері.

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Обійняти цю посаду італійському фахівцю запропонували президент УАФ Андрій Павелко та голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, контракт з яким нещодавно було продовжено.

Про авторитет Ніколи Ріццолі у світовому арбітражі говорять його високі досягнення. Серед іншого, це звання кращого арбітра світу, яке він отримував двічі поспіль.

А це означає, що українські колеги Ніколи з початком нашої співпраці отримають чудові можливості для професійного зростання.

Впевнений, що тандем двох таких висококласних фахівців, як Лучано Лучі та Нікола Ріццолі дасть потужний імпульс для подальшого розвитку українського арбітражу", – прокоментував призначення італійця Павелко.

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Зазначимо, у 2017 – 2021 Ріццоли очолював Комітет арбітрів Серії А. Він сім разів визнавався найкращим арбітром Серії A, був найкращим суддею Євро-2016, а також працював на фіналах ЧС-2014 та Ліги чемпіонів у 2013 році.

У 2014 та 2015 роках протягом двох років поспіль Міжнародна федерація футбольної історії та статистики надала Ріццолі звання найкращого рефері у світі.

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Раніше ми повідомляли, що новий куратор українських арбітрів отримуватиме 20 тисяч євро в місяць.

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