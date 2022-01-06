Болонья не приїхала на домашній матч із Інтером. На команду чекають санкції

Через спалах коронавірусу команду відправили на карантин, тепер їй можуть зарахувати технічну поразку

Замість матчу Інтер провів тренування / Фото: REUTERS

Сьогодні в Італії відбуваються матчі 20-го туру національної першості. В одному з них Болонья мала зустрітися з Інтером. Раніше Інтер попрощався із футболістом, що пережив клінічну смерть.

Однак у призначений час на полі з'явилися лише гості та арбітри зустрічі. Делегації Болоньї на стадіоні не було.

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Як виявилося, через спалах коронавірусу в Болоньї місцеві органи охорони здоров'я вирішили помістити всю команду на карантин.

Клуб просив Серію A перенести матч. Але відповіді так і не надійшло.

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Тепер Болоньї можуть присудити технічну поразку. При цьому не виключено, що матч може бути перенесений на інший день.

Болонья посідає 10-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, Інтер йде на першому рядку.

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