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Болонья не приїхала на домашній матч із Інтером. На команду чекають санкції

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
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6 січня, 16:36
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Через спалах коронавірусу команду відправили на карантин, тепер їй можуть зарахувати технічну поразку
Замість матчу Інтер провів тренування
Замість матчу Інтер провів тренування / Фото: REUTERS

Сьогодні в Італії відбуваються матчі 20-го туру національної першості. В одному з них Болонья мала зустрітися з Інтером. Раніше Інтер попрощався із футболістом, що пережив клінічну смерть.

Однак у призначений час на полі з'явилися лише гості та арбітри зустрічі. Делегації Болоньї на стадіоні не було.

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Як виявилося, через спалах коронавірусу в Болоньї місцеві органи охорони здоров'я вирішили помістити всю команду на карантин.

Клуб просив Серію A перенести матч. Але відповіді так і не надійшло.

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Тепер Болоньї можуть присудити технічну поразку. При цьому не виключено, що матч може бути перенесений на інший день.

Болонья посідає 10-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, Інтер йде на першому рядку.

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