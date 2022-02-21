Болгарські вболівальники підтримали Україну (фото)

Уболівальники клубу спочатку пройшлися маршем на стадіон, а потім уже на трибуні розгорнули синьо-жовтий прапор.
"Підтримка України від Ультрас Левські", – підписали пост у Facebook.
Перед цим фани Ліверпуля розгорнули синьо-жовтий прапор на матчі АПЛ. Уболівальники Ліверпуля провели акцію підтримки української держави на тлі загрози російській агресії.
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А у Фінляндії Україні присвятили перемогу над Росією на Олімпіаді-2022. Фіни вперше в історії виграли золоті медалі хокейного турніру.
Ситуація
- 20 лютого російські окупанти продовжували нагнітати ситуацію на Донбасі. А російські ЗМІ — розповсюджувати фейкову інформацію про те, що українські військові нібито влаштували масові обстріли. окупованій території Донбасу.
- Держсекретар Блінкен заявив, що США не вводитимуть превентивні санкції проти Росії, щоб зберегти ефект стримування. На 24 лютого у нього заплановані переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим за умови, що до цього часу Путін не розпочне військову агресію.
- Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю Mail On Sunday розповіла, що нападом лише на Україну влада Росії не задовольниться.