Болгарські вболівальники підтримали Україну (фото)

Уболівальники болгарського клубу Левські вивісили прапор України на трибуні під час поєдинку чемпіонату країни проти Локомотива із Пловдіва

Фанати у Болгарії підтримали Україну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Уболівальники клубу спочатку пройшлися маршем на стадіон, а потім уже на трибуні розгорнули синьо-жовтий прапор.

"Підтримка України від Ультрас Левські", – підписали пост у Facebook.

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Перед цим фани Ліверпуля розгорнули синьо-жовтий прапор на матчі АПЛ. Уболівальники Ліверпуля провели акцію підтримки української держави на тлі загрози російській агресії.

А у Фінляндії Україні присвятили перемогу над Росією на Олімпіаді-2022. Фіни вперше в історії виграли золоті медалі хокейного турніру.

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