Британці підтримали Україну: фани Ліверпуля розгорнули жовто-синій прапор на матчі АПЛ

Уболівальники Ліверпуля провели акцію підтримки української держави на тлі загрози російської агресії

Прапор України на матчі АПЛ / Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Весь світ стурбований загостренням ситуації довкола України. В знак підтримки нашої держави, британські вболівальники розгорнули прапор України на трибунах легендарного стадіону "Енфілд" під час матчу проти Норвіча.

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Фотографію з жовто-синім прапором розмістила на своїй сторінці Facebook телеведуча Марічка Падалко. Журналістка зазначила, що фото їй надіслав Імран Гурбін, який гостював у неї у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.

Додамо, що Ліверпуль здобув перемогу над Норвічем (3:1). Голи у мерсисайдців забивали Садіо Мане, Мохаммед Салах та Луїс Діас.

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Загроза з боку Росії