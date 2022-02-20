Британці підтримали Україну: фани Ліверпуля розгорнули жовто-синій прапор на матчі АПЛ

Весь світ стурбований загостренням ситуації довкола України. В знак підтримки нашої держави, британські вболівальники розгорнули прапор України на трибунах легендарного стадіону "Енфілд" під час матчу проти Норвіча.
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Фотографію з жовто-синім прапором розмістила на своїй сторінці Facebook телеведуча Марічка Падалко. Журналістка зазначила, що фото їй надіслав Імран Гурбін, який гостював у неї у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.
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Додамо, що Ліверпуль здобув перемогу над Норвічем (3:1). Голи у мерсисайдців забивали Садіо Мане, Мохаммед Салах та Луїс Діас.
Загроза з боку Росії
- Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
- У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.