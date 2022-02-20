Британцы поддержали Украину: фаны Ливерпуля развернули желто-синий флаг на матче АПЛ

Болельщики Ливерпуля провели акцию поддержки украинского государства на фоне угрозы российской агрессии

Флаг Украины на матче АПЛ / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Весь мир обеспокоен обострением ситуации вокруг Украины. В знак поддержки нашего государства, британские болельщики развернули флаг Украины на трибунах легендарного стадиона "Энфилд" во время матча против Норвича.

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Фотографию с желто-синим флагом разместила на своей странице в Facebook телеведущая Маричка Падалко. Журналистка отметила, что фото ей прислал Имран Гурбин, который гостил у нее в Киеве во время финала Лиги чемпионов в 2018 году.

Добавим, что Ливерпуль одержал победу над Норвичем (3:1). Голы у мерсисайдцев забивали Садио Мане, Мохаммед Салах и Луис Диас.

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Угроза со стороны России