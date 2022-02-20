Британцы поддержали Украину: фаны Ливерпуля развернули желто-синий флаг на матче АПЛ

Весь мир обеспокоен обострением ситуации вокруг Украины. В знак поддержки нашего государства, британские болельщики развернули флаг Украины на трибунах легендарного стадиона "Энфилд" во время матча против Норвича.
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Фотографию с желто-синим флагом разместила на своей странице в Facebook телеведущая Маричка Падалко. Журналистка отметила, что фото ей прислал Имран Гурбин, который гостил у нее в Киеве во время финала Лиги чемпионов в 2018 году.
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Добавим, что Ливерпуль одержал победу над Норвичем (3:1). Голы у мерсисайдцев забивали Садио Мане, Мохаммед Салах и Луис Диас.
Угроза со стороны России
- Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.