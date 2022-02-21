Болгарские болельщики поддержали Украину (фото)

Болельщики болгарского клуба Левски вывесили флаг Украины на трибуне во время поединка чемпионата страны против Локомотива из Пловдива

Фанаты в Болгарии поддержали Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Болельщики клуба сначала прошлись маршем на стадион, а затем уже на трибуне развернули сине-желтое знамя.

"Поддержка Украины от Ультрас Левски", – подписали пост в Facebook.

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Перед этим фаны Ливерпуля развернули сине-желтый флаг на матче АПЛ. Болельщики Ливерпуля провели акцию поддержки украинского государства на фоне угрозы российской агрессии.

А в Финляндии Украине посвятили победу над Россией на Олимпиаде-2022. Финны впервые в истории выиграли золотые медали хоккейного турнира.

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