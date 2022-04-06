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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Без шансів на життя. Гравець збірної України шокований злочинами орків

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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6 квітня, 08:53
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Олександр Караваєв вважає, що рашисти поводяться гірше за звірів
"Гірші за звірів", - Караваєв про російських окупантів
"Гірші за звірів", - Караваєв про російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні, Официальный сайт ФК "Динамо"

Вбивства мирних мешканців у Київській області стали новою відправною точкою ненависті до всіх представників країни-окупанта. Не мовчать і футболісти, які тяжко переносять все, що відбувається в Україні.

Беззбройні мирні мешканці, яких застрелили солдати РФ у Бучі. Фото: Інсайдер Україна
Беззбройні мирні мешканці, яких застрелили солдати РФ у Бучі. Фото: Інсайдер Україна

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Караваєв подякував українській армії
Караваєв подякував українській армії

Олександр Караваєв, який зараз зі своїм клубом Динамо готується до європейського благодійного турне, висловив свою думку про те, що відбувається в окупації, повідомляє офіційний сайт киян . Гравець збірної України подякував українським захисникам, і висловився про своє ставлення до військових злочинів рашистів.

Тільки завдяки підтримці нашого народу, який показав, що є єдиним цілим, нас не можна зламати. Ми боротимемося до останнього. Бачимо, які сміливі у нас військові, і ця мужність є тільки в нашого народу. Дуже прикро щодня читати про жахіття, які відбуваються на території нашої країни. За це російських військових навіть звірами назвати не можна. Вони не дають шансу мирному населенню. Але я хочу подякувати, низький уклін усім, хто відчайдушно захищає нашу землю, для цього потрібна велика відвага.

Олександр Караваєв на зборі Динамо
Олександр Караваєв на зборі Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Олександр Караваєв додав, що для футболістів головний бій на зеленому газоні, і що команда Динамо готова показувати свою підтримку України на полях Європи під час благодійних матчах .

Ми зі свого боку, як можемо, допомагатимемо. Ми не вміємо воювати, але воюватимемо у переносному сенсі слова на футбольному полі. Тож можемо своєю зброєю, своїми ногами на полі, дати якусь надію, допомогти співвітчизникам . І ми робитимемо все можливе. Звичайно, дуже важко тренуватись – насамперед морально. Слухаючи розповіді дідусів і бабусь, які жахи відбувалися під час Другої світової війни, ніхто не міг подумати, що в нашій країні можливе таке. І що робитиме це, так би мовити, сусідня з нами держава, яка говорила, що завжди з нами разом буде, а насправді виявилось нашим найбільшим ворогом.

МанСіті зміцнив лідерство в АПЛ
МанСіті зміцнив лідерство в АПЛ / Фото: Getty Images

Інші збірники України у своїх закордонних клубах зіграли поєдинки 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів. Манчестер Сіті без Олександра Зінченка у складі додав Атлетико Мадрид .

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Наш патріот у Бенфіці – Роман Яремчук
Наш патріот у Бенфіці – Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Бенфіка Романа Яремчука не змогла впоратися у першому матчі чвертьфіналу з Ліверпулем . Українець провів на полі останні хвилини .

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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