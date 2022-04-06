Без шансов на жизнь. Игрок сборной Украины шокирован преступлениями орков

Убийства мирных жителей в Киевской области стало новой отправной точкой ненависть ко всем представителям страны-оккупанта. Не молчат и футболисты, которые тяжело переносят все происходящее в Украине.
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Александр Караваев, который сейчас со своим клубом Динамо готовится к европейскому благотворительному турне, высказал свое мнение о происходящем официальному сайту киевлян. Игрок сборной Украины поблагодарил украинских защитников, и высказался о своем отношении к военным преступлениям рашистов.
Только благодаря поддержке нашего народа, который показал, что является единым целым, нас нельзя сломить. Мы будем сражаться до последнего. Видим, какие смелые у нас военные, и это мужество есть только у нашего народа. Очень досадно каждый день читать об ужасах, происходящих на территории нашей страны. За все это русских военных даже зверями назвать нельзя. Они не дают шанса мирному населению. Но я хочу поблагодарить, низкий поклон всем отчаянно защищающим нашу землю, для этого нужна большая отвага.
Александр Караваев добавил, что для футболистов главный бой на зеленом газоне, и что команда готова показывать свою поддержку Украины на полях Европы в благотворительных матчах.
Мы со своей стороны, как можем, будем помогать. Мы не умеем воевать, но будем воевать в переносном смысле слова на футбольном поле. Так что можем своим оружием, своими ногами на поле, дать какую-то надежду, помочь соотечественникам. И мы будем делать все возможное. Конечно, очень тяжело тренироваться – в первую очередь морально. Слушая рассказы дедушек и бабушек, какие ужасы происходили во время Второй Мировой войны, никто не мог подумать, что в нашей стране возможно такое. И что будет делать это, так сказать, соседнее с нами государство, которое говорило, что всегда с нами вместе будет, а на самом деле оказалось нашим наибольшим врагом.
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