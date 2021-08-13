Барса без Мессі і наш інтерес: розклад 1-го туру чемпіонату Іспанії

Атлетіко захищає титул, Барселона без кращого гравця світу і битва Луніна за основу – такі інтриги нового сезону іспанської Ла Ліги

Лунін буде боротися за місце в основі Реалу / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Чемпіонат Іспанії вже не буде колишнім. Після Кріштіану Роналду Ла Лігу покинув і Ліонель Мессі.

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Новий сезон стартує вже сьогодні. Чинним чемпіоном є мадридський Атлетіко.

Хто фаворит? Букмекери в розрахунок приймають лише три команди. Котирування на чемпіонство: Реал – 2.00, Барселона – 3.00, Атлетіко – 3.75...

Де дивитись? В Україні матчі іспанської першості будуть транслюватися на платформі Мегого.

Наш інтерес. Андрій Лунін знову спробує закріпитися в складі Реала. У минулому сезоні наш голкіпер зіграв лише один матч (та й той – в Кубку Іспанії).

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Розклад 1-го туру

П'ятниця, 13 серпня

22:00. Валенсія – Гетафе

Субота, 14 серпня

20.30. Кадіс – Леванте

20.30. Мальорка – Бетіс

23:00. Алавес – Реал

23:00. Осасуна – Еспаньол

Неділя, 15 серпня

18:30. Сельта – Атлетіко

21:00. Барселона – Реал Сосьєдад

23:15. Севілья – Райо Вальєкано

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Понеділок, 16 серпня

21:00. Вільярреал – Гранада

23:00. Ельче – Атлетік

Раніше ми писали про старт кращого в світі національного чемпіонату.