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Автор найкращого голу в історії ЧЄ готує революцію у футболі

24 березня, 19:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марко ван Бастен виступив за скасування офсайдів

Колишній нападаючий збірної Нідерландів Марко ван Бастен, який забив кращий гол в історії чемпіонатів Європи, висловився за скасування офсайдів. Зробив цю заяву ван Бастен напередодні старту відбірного турніру ЧС-2022.

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Легендарний футболіст упевнений, що без положень поза грою матчі стануть більш привабливим для глядачів.

"Зараз офсайди – це проблема. Наскільки часто ми говоримо про скасування голів через офсайди? Занадто часто. Якщо офсайди скасувати, то стане набагато менше проблем, і команди продовжать займатися пошуком рішень, які дозволять провести хороший матч. Все буде так само вражаюче , як і зараз, але без цього поганого правила. Я дуже зацікавлений в цьому. Було б здорово протестувати цю ідею ", – цитує ван Бастена Sky Sport.

Дивіться, як Марко ван Бастен забив свій легендарний гол у фіналі Євро-88:

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футбол Марко ван Бастен офсайд

Джерело: sports.ru

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