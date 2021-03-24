Автор лучшего гола в истории ЧЕ готовит революцию в футболе

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен, который забил лучший гол в истории чемпионатов Европы, высказался за отмену офсайдов. Сделал это заявление ван Бастен накануне старта отборочного турнира ЧМ-2022.

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Легендарный футболист уверен, что без положений вне игры матчи станут более привлекательным для зрителей.

"Сейчас офсайды – это проблема. Насколько часто мы говорим об отмене голов из-за офсайдов? Слишком часто. Если офсайды отменить, то станет гораздо меньше проблем, и команды продолжат заниматься поиском решений, которые позволят провести хороший матч. Все будет так же впечатляюще, как и сейчас, но без этого плохого правила. Я очень заинтересован в этом. Было бы здорово протестировать эту идею", – цитирует ван Бастена Sky Sport.