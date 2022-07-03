Андрій Лунін зробив сейв року у чемпіонаті Іспанії (відео)

Українець врятував Реал у матчі з Кадісом, коли відбив удар Усами Ідрісі, який вийшов віч-на-віч з воротарем

Може після такого визнання Лунін буде більше грати за Реал / Фото: Колаж: Сьогодні

Український голкіпер Реала Андрій Лунін став автором найкращого сейву минулого сезону іспанської Ла Ліги. Нагадаємо, у травні Андрій став батьком.

Організатори чемпіонату Іспанії опублікували топ-10 найкращих сейвів після виходу віч-на-віч, і порятунок українського голкіпера в матчі з Кадісом посів перше місце. Той матч завершився з рахунком 1:1, а сам Лунін був визнаний найкращим гравцем матчу.

Реклама

Минулого сезону Лунін провів за Реал чотири матчі у всіх турнірах, у яких пропустив чотири голи. У складі клубу він виграв чемпіонат Іспанії. Також український голкіпер був на лаві запасних фіналу Ліги чемпіонів. Проте в УЄФА не вважають Луніна переможцем ЛЧ.

Андрій Лунін зробив важливий меседж усьому світові / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Андрій Лунін виступає за Реал з 2018 року, перейшовши з луганської Зорі. Контрактна угода гравця з клубом розрахована до 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українського воротаря в 2,5 млн євро.