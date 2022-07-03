Андрей Лунин сделал сейв года в чемпионате Испании (видео)

Украинец спас Реал в матче с Кадисом, когда отбил удар Усамы Идрисси, который вышел один на один с вратарем

Может после такого признания Лунин будет больше играть за Реал / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал автором лучшего сейва в прошлом сезоне испанской Ла Лиги. Напомним, в мае Андрей стал отцом.

Организаторы чемпионата Испании опубликовали топ-10 лучших сейвов после выхода один на один, и спасение украинского голкипера в матче с Кадисом заняло первое место. Тот матч завершился со счетом 1:1, а сам Лунин был признан лучшим игроком матча.

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В прошлом сезоне Лунин провел за Реал четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола. В составе клуба он выиграл чемпионат Испании. Также украинский голкипер был на скамейке запасных финала Лиги чемпионов. Однако в УЕФА не считают Лунина победителем ЛЧ.

Андрей Лунин сделал важный месседж всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня

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Андрей Лунин выступает за Реал с 2018 года, перейдя из луганской Зари. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского вратаря 2,5 млн евро.