УЕФА обидел Лунина! Вратаря Реала не считают победителем Лиги чемпионов

Украинец не отыграл в турнире ни минуты, поэтому организация не считает его достойным звания триумфатора ЛЧ

Андрей Лунин / Фото: Twitter

В субботу состоялся финал Лиги чемпионов 2021/2022. Реал сумел минимально одолеть Ливерпуль и сумел выиграть свой 14-ый "ушастый" кубок.

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Одним из победителей стал Андрей Лунин, который является вторым вратарем мадридцев. Это третий украинец в истории после Шевченко и, прости Господи, Тимощука, который выигрывал Лигу чемпионов.

Впрочем, как оказалось, УЕФА не считает Лунина победителем турнира. Как сообщает Mundo Deportivo, организация считает, что игроки, которые не сыграли в турнире за команду ни одной минуты, не могут называться его триумфаторами.

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То же самое касается и Иско, который также не появлялся в Лиге чемпионов на поле в этом сезоне. При этом на церемонии награждения после финала украинец и испанец получили медали от президента УЕФА и позже вместе со всеми держали в руках Кубок чемпионов.

Напомним, что в этом сезоне Лунин не мог составить конкуренцию Тибо Куртуа. На счету нашего вратаря два поединка в Ла Лиге и два – в Кубке Испании. В чемпионате Андрей также стал победителем турнира, а в одной из игр даже отразил пенальти.