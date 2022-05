Отбил пенальти от чемпиона Европы. Лунин провел лучший матч за Реал

В воскресенье, 15 мая, в предпоследнем туре испанской Ла Лиги мадридский Реал играл на выезде с Кадисом.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти второй раз в чемпионате доверил место в рамке украинскому вратарю Андрею Лунину. Напомним, что свой первый матч украинец сыграл против Атлетико (0:1).

Реал быстро повел в счете. На 5-й минуте матча Мариано Диас отправил мяч в сетку ворот Кадиса. Но аутсайдер первенства, который ведет борьбу за выживание, не собирался терять очки в домашнем поединке.

На 37-й минуте встречи защита Реала упустила форварда Роберто Собрино, который мощно пробил по воротам Лунина – мяч от перекладины залетел в сетку.

Во втором тайме Кадис получил шанс выйти вперед. На 60-й минуте матча украинец с нарушением правил остановил опытного форварда Кадиса Альваро Негредо. К точке подошел сам чемпион мира 2012 года, но Лунин не стушевался перед громким именем нападающего и парировал удар Негредо.

В возрасте 23 года и 93 дня Лунин стал самым молодым голкипером мадридской команды, как минимум с сезона 2008/2009, который сумел отразить пенальти в Ла Лиге.

1 – At 23 years and 93 days, Andriy Lunin has become the youngest @realmadriden goalkeeper to save a penalty in @LaLigaEN since at least the 2008/09 season. Titan. pic.twitter.com/588N4wLtyK