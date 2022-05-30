УЄФА образив Луніна! Воротаря Реала не вважають переможцем Ліги чемпіонів

Українець не відіграв у турнірі жодної хвилини, тому організація не вважає його гідним звання тріумфатора ЛЧ

Андрій Лунін / Фото: Twitter

У суботу відбувся фінал Ліги чемпіонів 2021/2022. Реал зумів мінімально здолати Ліверпуль і зумів виграти свій 14-й "вухатий" кубок.

Реклама

Одним із переможців став Андрій Лунін, який є другим воротарем мадридців. Це третій українець в історії після Шевченка та, пробач Господи, Тимощука, який вигравав Лігу чемпіонів.

Втім, як виявилось, УЄФА не вважає Луніна переможцем турніру. Як повідомляє Mundo Deportivo, організація вважає, що гравці, які не зіграли у турнірі за команду жодної хвилини, не можуть називатися його тріумфаторами.

Реклама

Те саме стосується і Іско, який також не з'являвся у Лізі чемпіонів на полі цього сезону. При цьому на церемонії нагородження після фіналу українець та іспанець здобули медалі від президента УЄФА і пізніше разом із усіма тримали в руках Кубок чемпіонів.

Нагадаємо, що цього сезону Лунін не міг скласти конкуренцію Тібо Куртуа. На рахунку нашого воротаря два поєдинки у Ла Лізі та два – у Кубку Іспанії. У чемпіонаті Андрій також став переможцем турніру, а в одній із ігор навіть відбив пенальті .