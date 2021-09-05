Олександр Петраков: "Вийти на чемпіонат світу – це моя мрія. Просто так у відборі брати участь мені не цікаво"

Головний тренер збірної України підбив підсумки поєдинку Україна – Франція

Головний тренер збірної України - Олександр Петраков / Фото: Reuters

Національна команда Україна зіграла внічию 1:1 з діючими чемпіонами світу збірною Францією.

Реклама

Читайте також: Нічия України з Францією та інші матчі: всі результати відбору на ЧС-2022

Після матчу, головний тренер збірної України Олександр Петраков провів аналіз гри.

"Хочу подякувати хлопцям за гру і за нічию. Шанси ще є, ми у грі . Після Казахстану були збори, ми поговорили. Я сказав Караваєву окремо, поговорив з ним, щоб не переживав. Ти стільки за збірну відіграв. І не тільки Караваєв був. Там дали подати, Забарний дав зіграти головою, так що не тільки Саша.

Як налаштовував хлопців? Все спонтанно. А то, я пам'ятаю, коли грав ще, то тренер, буває, приносить папірець і читає якісь гасла. Це у мене відклалося в голові. Я завжди від душі говорю. Хлопці мене прийняли, хоча я чесно скажу, що дуже сильно переживав. Досвідчені хлопці, але вони мені відверто допомогли. Той же Ярмоленко і Пятов. Дуже допомогли, всі мене прийняли.

І ще хочу подякувати Андрію Шевченку і його штабу за все, що вони зробили за цей час. Вони дуже допомогли і мені, і хлопцям. Від хорошого відходити не потрібно. Звичайно, раніше хлопці за такою схемою майже не грали.

Реклама

Ситуація в групі? Обіцяти нічого не буду. Але вийти на чемпіонат світу – це моя мрія. Просто так у відборі брати участь мені не цікаво. Мені на чемпіонат світу хочеться. Я хлопцям кажу – на чемпіонаті світу класно. Прямо жити хочеться, коли ти туди потрапив", – прокоментував каналу Футбол 1 Олександр Петраков.

Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – Франція