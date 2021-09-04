Дали бій! Чемпіонам світу не вдалося обіграти Україну

Збірна України зіграла внічию з Францією у матчі відбору на ЧС-2022, але зберігає шанси на вихід з групи

Україна - Франція 1:1, матч відбору ЧС-2022

Олександр Петраков радикально змінив стартовий склад у порівнянні з поєдинком проти Казахстану, який завершився внічию 2:2. В основі української збірної вийшло відразу п'ять нових футболістів – Тимчик, Кривцов, Степаненко, Шапаренко та Циганков. Ми проводили онлайн матчу Україна – Франція.

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Україна на перших хвилинах матчу з Францією спробувала повторити дебют з казахами – на ударну позицію вийшов Яремчук, але захисники французів заблокували удар форварда Бенфіки.

Перший по-справжньому небезпечний момент гості створили на 27-й хвилині матчу. На лінії штрафного майданчика м'яч отримав Антуан Грізманн, той в один дотик пробив – м'яч пролетів поруч зі штангою.

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Свій шанс відкрити рахунок у матчі Україна створила на 34-й хвилині. Після подачі кутового Ярмоленко пробивав у рамку воріт, Льоріс відбив м'яч на Забарного, але удар захисника Динамо був вище поперечини. Такі моменти потрібно реалізовувати.

В кінці першого тайму Микола Шапаренко створив шедевр у ворота Льоріса. Наш півзахисник підхопив м'яч на лінії штрафного і гарматним ударом точно пробив у дев'ятку! 1:0 – перший тайм був за Україною.

На старті другого тайму Франція зрівняла рахунок. Рабьо виграв верхову боротьбу у штрафному і пробив головою, м'яч зрикошетив до Марсьялю, який з кількох метрів пробив П'ятова – 1:1.

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На 78-й хвилині матчу повинен був забивати Мусса Діабі, але м'яч після його удару влучив у штангу.

Україна в бойовому матчі з чемпіоном світу здобуває п'яту нічию у відборі.

Відбір на ЧС-2022. Група D.

Україна – Франція – 1:1.

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Голи: Шапаренко, 44 – Марсьяль, 50.

Україна: Пятов, Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Циганков (Малиновський, 81), Ярмоленко (Зубков, 90 + 3), Яремчук (Сікан, 81).

Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Чуамені (Верету, 83), Погба, Рабьо, Коман (Діабі, 63), Грізманн, Марсьяль (Бензема, 63).

Турнірна таблиця групи D