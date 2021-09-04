Вирішальний день для України: розклад усіх матчів 4 вересня в відборі на ЧС-2022

4 вересня пройдуть чергові матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу в Катарі в європейській зоні. Свій поєдинок проведе і збірна України

Збірна України готується до матчу проти Франції / Фото: REUTERS

Для нашої команди поєдинок проти французів неймовірно важливий, адже сьогодні вирішується її майбутнє в боротьбі за вихід на ЧС-2022. Україна – Франція дивитися онлайн можна на нашому сайті.

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Розклад матчів відбору на ЧС-2022 року 4 вересня

Група A

19:00 Ірландія – Азербайджан

Ірландія – Азербайджан 19:00 Сербія – Люксембург

Група D

16:00 Фінляндія – Казахстан

Фінляндія – Казахстан 21:45 Україна – Франція

Група F

21:45 Ізраїль – Австрія

Ізраїль – Австрія 21:45 Шотландія – Молдова

Шотландія – Молдова 21:45 Фарери – Данія

Група G

21:45 Нідерланди – Чорногорія

Нідерланди – Чорногорія 21:45 Гібралтар – Туреччина

Гібралтар – Туреччина 19:00 Латвія – Норвегія

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Група H

19:00 Кіпр – Росія

Кіпр – Росія 19:00 Словенія – Мальта

Словенія – Мальта 21:45 Словаччина – Хорватія

Всі відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі Oll.tv .