Вирішальний день для України: розклад усіх матчів 4 вересня в відборі на ЧС-2022

Збірна України готується до матчу проти Франції / Фото: REUTERS
Для нашої команди поєдинок проти французів неймовірно важливий, адже сьогодні вирішується її майбутнє в боротьбі за вихід на ЧС-2022. Україна – Франція дивитися онлайн можна на нашому сайті.
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Розклад матчів відбору на ЧС-2022 року 4 вересня
Група A
- 19:00 Ірландія – Азербайджан
- 19:00 Сербія – Люксембург
Група D
- 16:00 Фінляндія – Казахстан
- 21:45 Україна – Франція
Група F
- 21:45 Ізраїль – Австрія
- 21:45 Шотландія – Молдова
- 21:45 Фарери – Данія
Група G
- 21:45 Нідерланди – Чорногорія
- 21:45 Гібралтар – Туреччина
- 19:00 Латвія – Норвегія
Група H
- 19:00 Кіпр – Росія
- 19:00 Словенія – Мальта
- 21:45 Словаччина – Хорватія
Всі відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі Oll.tv .