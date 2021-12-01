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Ахметов – про нагороду від УЄФА: "Будь-яка нагорода для мене – це заслуга Шахтаря та наших уболівальників"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 грудня, 19:51
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Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов розповів, про що він говорив із президентом УЄФА Александером Чеферіном у Ньоні, де йому сьогодні вручили пам'ятну нагороду
Рінат Ахметов - про зустріч з Александером Чеферіном
Рінат Ахметов - про зустріч з Александером Чеферіном / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У рамках зустрічі Чеферін вручив Ахметову почесну нагороду UEFA Football Leadership Award на честь досягнень Шахтаря за 25 років його президентства та на рік 85-річчя клубу.

Після цього Рінат Ахметов дав невелике інтерв'ю клубному каналу в Youtube.

– Рінате Леонідовичу, як минула зустріч? Про що говорили з містером Чеферіном?

– Чудова зустріч. Говорили про футбол. Я вдячний містеру президенту, що він знайшов час, нагоду зустрітися. Це була відмінна зустріч.

– Ми чули, що ви чимало сміялися за обідом. Якими історіями ділились?

– Усі історії пов'язані з футболом. Я гадаю, містер президент – реформатор і прямує правильним шляхом, і я йому побажав успіху.

– Перед обідом ви з президентом УЄФА обмінялися подарунками. Що це було? І наскільки несподіваним став подарунок для вас?

– Усі подарунки на мою адресу – насамперед, для наших уболівальників, для ФК Шахтар, для всіх тих людей, з якими ми прямуємо цим життєвим шляхом.

– Протягом 25 років ви вкладаєте чимало часу й сил у Шахтар, у розвиток футболу в Україні. Ваші зусилля помітили в УЄФА і сьогодні нагородили спеціальною нагородою. Наскільки особисто для вас це важливо? Як ви до цього поставились, які емоції відчули?

– Коли чимось нагороджують, це завжди дуже приємно. Однак будь-яка нагорода для мене – це ж не моя заслуга, це заслуга всього колективу ФК Шахтар і, звісно, насамперед, наших уболівальників. Тому все, що адресовано мені, я адресую всій родині ФК Шахтар, усім нашим уболівальникам.

– Безумовно, отримувати нагороду – це дуже приємно, але напевне вашим головним досягненням, метою, є успіх Шахтаря й підтримка вболівальників.

– Це найголовніше. Усе, що я роблю, я роблю, передусім, для вболівальників. Мені здається, це дуже важливо. Уболівальники хочуть бачити якісну, гарну, атакувальну гру. Ми все робимо для того, аби в наших руках були трофеї і вони діставали величезне задоволення від гри.

– Сьогодні у Швейцарії, у офісі УЄФА було те, що вас здивувало?

– Чудова зустріч, чудові люди, чудовий президент, чудова атмосфера, тож усе добре.

– Спеціальна нагорода від президента УЄФА. Здавалося б, про що можна ще мріяти? Які подальші цілі?

– Наші цілі – перемагати, наші цілі – прямувати цим правильним шляхом, грати в сміливий, інтелектуальний, якісний футбол, що даруватиме радість нашим уболівальникам, даруватиме радість нам, і щоб у наших руках були трофеї.

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