Ахметов – о награде от УЕФА: "Любая награда для меня – это заслуга Шахтера и наших болельщиков"

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов рассказал, о чем он говорил с президентом УЕФА Александером Чеферином в Ньоне, где ему сегодня вручили памятную награду

Ринат Ахметов - о встрече с Александером Чеферином / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В рамках встречи Чеферин вручил Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений Шахтера за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.

После этого Ринат Ахметов дал небольшое интервью клубному каналу в Youtube.

– Ринат Леонидович, как прошла встреча? О чем говорили с мистером Чеферином?

– Прекрасная встреча. Говорили о футболе. Я благодарен мистеру президенту, что он нашел время, возможность встретиться. Это была очень хорошая встреча.

– Мы слышали, что вы очень много смеялись за обедом. Какими историями делились?

– Все истории связаны с футболом. Я думаю, мистер президент – реформатор и идет правильной дорогой, и я ему пожелал удачи.

– Перед обедом вы с президентом УЕФА обменялись подарками. Что это было? И насколько неожиданным стал подарок для вас?

– Все подарки в мой адрес – прежде всего, для наших болельщиков, для Шахтера, для всех тех людей, с которыми мы идем по этой жизненной дороге.

– На протяжении 25 лет вы вкладываете очень много времени и сил в Шахтер, в развитие футбола в Украине. Ваши усилия заметили в УЕФА и сегодня наградили специальной наградой. Насколько лично для вас это важно? Как вы к этому отнеслись, какие эмоции испытали?

– Когда чем-то награждают, это всегда очень приятно. Но любая награда для меня – это же не моя заслуга, это заслуга всего коллектива Шахтера и, конечно, прежде всего, наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье Шахтера, всем нашим болельщикам.

– Безусловно, получать награду – это очень приятно, но наверняка вашим главным достижением, целью, является успех Шахтера и поддержка болельщиков.

– Это самое главное. Все, что я делаю, я делаю, прежде всего, для болельщиков. Мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи и они получали огромное удовольствие от игры.

– Сегодня в Швейцарии, в офисе УЕФА было то, что вас удивило?

– Прекрасная встреча, прекрасные люди, прекрасный президент, прекрасная атмосфера, так что все хорошо.

– Специальная награда от президента УЕФА. Казалось бы, о чем можно еще мечтать? Какие дальнейшие цели?

– Наши цели – побеждать, наши цели – идти этой правильной дорогой, играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который будет доставлять радость нашим болельщикам, доставлять радость нам, и чтобы в наших руках были трофеи.