А так можна було? Українські футболісти голосували за себе в опитуванні на найкращого гравця року

Після завершення першої половини сезону в Україні визначали найкращого футболіста чемпіона України 2021 року

Буяльский, Циганков і мудрик голосовали за себе в опитуванні за кращого гравця року / Фото: Колаж: Сьогодні

Переможцем став форвард Дніпра-1 Артем Довбик, але цікавішими не самі результати голосування, а процес вибору.

Мережа розсмішила той факт, що деякі футболісти… голосували самі за себе! Так, динамівці Віталій Буяльський та Віктор Циганков включили себе коханих у свої трійки призерів.

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Так само вчинив півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик. Зазначимо, що жоден із них не вважав себе кращим.

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Втім, ці голоси не вплинули на результаті розподілу місць, адже Довбик виграв із впевненим відривом. Гравець Дніпра-1 набрав 245 балів, до трійки найкращих також увійшли Віктор Циганков та Микола Шапаренко.

1. Артем Довбик (Дніпро-1) – 245 балів

2. Віктор Циганков (Динамо) – 178

3. Микола Шапаренко (Динамо) – 173

Раніше герой Євро-2020 розповів, як завдяки помічнику Андрія Шевченка Андреа Мальдері він вийшов на поле у пам'ятному поєдинку проти Швеції і забив переможний гол на 120-й хвилині матчу.