Герой Євро-2020 став найкращим гравцем УПЛ

В опитуванні видання Команда №1 взяли участь представники всіх 16 команд УПЛ – по 15 гравців та головний тренер. Вперше переможцем став футболіст Дніпра-1 – форвард збірної України Артем Довбик.
Артем набрав 245 балів у голосуванні. До трійки найкращих увійшли два футболісти київського Динамо – Віктор Циганков та Микола Шапаренко.
Топ-10 футболістів УПЛ у 2021 році за підсумками опитування:
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- 1. Артем Довбик (Дніпро-1) – 245 балів
- 2. Віктор Циганков (Динамо) – 178
- 3. Микола Шапаренко (Динамо) – 173
- 4. Віталій Буяльський (Динамо) – 161
- 5. Олів'є Тілль (Ворскла) – 111
- 6-7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 63
- 6-7. Дмитро Різник (Ворскла) – 63
- 8. Алан Патрік (Шахтар) – 40
- 9. Ілля Забарний (Динамо) – 37
- 10. Олександр Пихаленок (Дніпро-1) – 27
Зазначимо, що опитування щодо визначення найкращого футболіста, який виступає в національному чемпіонаті України, проводиться з 1995 року.
Нагадаємо, що Артем Довбик очолює список бомбардирів чемпіонату України сезону 2021/22 із 14 голами у 17 матчах.
Раніше герой Євро-2020 розповів, як завдяки помічнику Андрія Шевченка Андреа Мальдері він вийшов на поле у пам'ятному поєдинку проти Швеції та забив переможний гол на 120-й хвилині матчу.
Дивіться, як у стилі Ван Бастена Довбик забив гол у ворота Львова.