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А куди цілувати? Футболіст не знайшов логотип клубу на новій формі команди

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 серпня, 10:15
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Півзахисник Фенербахче Мухаммед Гюмюшкая розсмішив Мережу своїм святкуванням голу в кваліфікації Ліги Європи. Ще не звик до нової форми свого клубу
Мухаммед Гюмюшкая розсмішив своїм святкуванням голу
Мухаммед Гюмюшкая розсмішив своїм святкуванням голу / Фото: Getty Images

Гюмюшкая вийшов на заміну на 62-й хвилині зустрічі проти фінського ХІКа, а через три хвилини забив, як виявилося пізніше, переможний гол.

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На емоціях 20-річний футболіст хотів поцілувати емблему улюбленого клубу... але не знайшов її на футболці.

Справа в тому, що виробник екіпіровки Puma вирішив виділитися в цьому сезоні і на третіх комплектах багатьох клубів наніс на передню частину футболок саму назву команд, а емблема була перенесена на задню сторону під комір.

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До речі, в такому ж комплекті виступатиме і Шахтар. Основна форма "гірників" виконана в традиційному дизайні.

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