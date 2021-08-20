Менше тільки у Росії: Україна провалюється в рейтингу УЄФА

На цьому тижні Шахтар обіграв Монако в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Для "гірників" ця перемога стала вже третьою в сезоні.
А от Зоря розгромно поступилася Рапіду в плей-оф кваліфікації Ліги Європи. У луганчан практично не залишилося шансів на продовження боротьби в Лізі Європи, зате команда гарантовано виступить в Лізі Конференцій.
Також, нагадаємо, що Ворскла і Колос припинили виступи в єврокубках на ранніх стадіях Ліги Конференцій.
На цей момент Україна має в своєму активі 1,700 бала – це 33-е місце серед всіх європейських країн.
Найбільше очок, як би це дивно не звучало, принесло Україні Динамо, хоча ще не зіграло жодного матчу. Однак автоматична путівка в груповий етап ЛЧ дає 4 бонусних очка. Три очки заробив Шахтар і одне – Колос. 0,5 на рахунку Ворскли.
Менше України серед наших прямих конкурентів заробили тільки Росія і Австрія. Нагадаємо, щоб повернути собі автоматичну путівку в Лігу чемпіонів Україні необхідно завершити сезон в ТОП-10 рейтингу.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА на 20 серпня:
|#
|Країна
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|Рейтинг
|команди
|1
|Англія
|20,071
|22 642
|18 571
|24,357
|2,285
|87,926
|7/7
|2
|Іспанія
|19,714
|19 571
|18,928
|19 500
|2,857
|80,570
|7/7
|3
|Італія
|17,333
|12,642
|14,928
|16 285
|2,428
|63,616
|7/7
|4
|Німеччина
|9,857
|15,214
|18,714
|15,214
|2,428
|61,427
|7/7
|5
|Франція
|11 500
|10,583
|11,666
|7,916
|1,833
|43,498
|6/6
|6
|Португалія
|9,666
|10.900
|10,300
|9,600
|3.000
|43,466
|6/6
|7
|Нідерланди
|2.900
|8,600
|9 400
|9.200
|2.900
|33,000
|5/5
|8
|Шотландія
|4.000
|6,750
|9,750
|8,500
|2.200
|31.200
|4/5
|9
|Росія
|12,600
|7,583
|4,666
|4,333
|1.500
|30,682
|3/5
|10
|Австрія
|9,750
|6.200
|5,800
|6,700
|1.600
|30,050
|4/5
|11
|Україна
|8.000
|5,600
|7.200
|6,800
|1,700
|29 300
|3/5
|12
|Сербія
|6,375
|6.000
|6.000
|5.500
|2,500
|26,375
|2/4
|13
|Бельгія
|2,600
|7,800
|7,600
|6.000
|1,800
|25 800
|5/5
|14
|Швейцарія
|6.500
|3.900
|6,400
|5,125
|2,500
|24,425
|2/4
|15
|Хорватія
|5,125
|5,750
|4,375
|5,900
|3,125
|24 275
|2/4
|16
|Кіпр
|7.000
|6,125
|5,125
|4.000
|1,625
|23,875
|2/4
|17
|Чехія
|5.500
|6.500
|2,500
|6,600
|1,700
|22 800
|4/5
|18
|Туреччина
|6,800
|5.500
|5.000
|3,100
|2.300
|22,700
|5/5
|19
|Норвегія
|4.000
|5,375
|3,750
|6.500
|2,625
|22 250
|2/4
|20
|Греція
|5,100
|5,100
|4,900
|5,100
|1,875
|22,075
|2/4
|21
|Швеція
|5,375
|4,125
|5,750
|2,500
|3,375
|21,125
|3/4
|22
|Данія
|5,250
|4,875
|5,125
|4,125
|1,400
|20,775
|4/5
|23
|Ізраїль
|5,625
|2,625
|2.375
|7.000
|3.000
|20,625
|3/4
|24
|Болгарія
|4.000
|4.000
|4,125
|4.000
|2,125
|18,250
|2/4
|25
|Румунія
|2.900
|2.375
|5,875
|3,750
|1.500
|16 400
|1/4
|26
|Угорщина
|1,625
|3,250
|4.500
|4,250
|2,250
|15,875
|1/4
|27
|Казахстан
|4,250
|4,250
|3,375
|1.000
|2,125
|15 000
|2/4
|28
|Польща
|2,875
|2,250
|2,125
|4.000
|3,375
|14,625
|2/4
|29
|Словенія
|4,625
|3,125
|2.000
|2,250
|2,500
|14 500
|1/4
|30
|Азербайджан
|4,375
|2.375
|3,375
|2,500
|1,875
|14 500
|2/4
|31
|Словаччина
|1,875
|5,125
|3.000
|1.500
|2,500
|14,000
|2/4
|32
|Білорусь
|3,250
|5.000
|2,500
|1.500
|0,250
|12 500
|4
|33
|Литва
|2.375
|2,625
|1,625
|1,625
|1,750
|10.000
|1/4
|34
|Боснія і Герцеговина
|1,375
|2.000
|1.500
|2,625
|1,625
|9,125
|4
|35
|Люксембург
|0,875
|2,625
|3.000
|1.000
|1,250
|8,750
|1/4
|36
|Латвія
|0,750
|1,625
|2,250
|1,375
|2,625
|8,625
|1/4
|37
|Молдова
|2,750
|1,125
|0,750
|1,375
|2.375
|8,375
|1/4
|38
|Косово
|0,000
|2,500
|1.500
|1,833
|2.333
|8,166
|3
|39
|Ірландія
|1,125
|1.000
|1,250
|1,875
|2,875
|8,125
|1/4
|40
|Північна Ірландія
|0,750
|0,500
|2.375
|2,833
|1,625
|8,083
|4
|41
|Албанія
|2,625
|1.000
|0,750
|2.000
|1,625
|8.000
|4
|42
|Фінляндія
|1,250
|0,875
|1,625
|1,375
|2,625
|7,750
|2/4
|43
|Вірменія
|0,625
|1.500
|2,750
|1,375
|1.500
|7,750
|1/4
|44
|Фарерські острови
|0,750
|1,125
|1,125
|2,750
|1.500
|7,250
|3
|45
|Мальта
|1,375
|1.500
|0,750
|1.500
|1,875
|7.000
|4
|46
|Грузія
|0,125
|1,625
|2,250
|1,750
|1,250
|7.000
|4
|47
|Північна Македонія
|3,125
|1.000
|0,500
|1,750
|0,625
|7.000
|4
|48
|Ліхтенштейн
|2.000
|1.500
|2,500
|0,500
|0,000
|6.500
|1
|49
|Уельс
|0,500
|1.000
|1.000
|1.500
|1.500
|5.500
|4
|50
|Естонія
|0,625
|0,500
|0,875
|1,375
|2.000
|5,375
|1/3
|51
|Ісландія
|1,125
|1.500
|0,625
|0,625
|1.500
|5,375
|4
|52
|Гібралтар
|0,500
|1.000
|1.000
|1,666
|1.000
|5,166
|1/4
|53
|Чорногорія
|1,125
|0,375
|1.000
|1,625
|0,750
|4,875
|4
|54
|Андорра
|0,166
|0,833
|1.500
|0,666
|1.500
|4,665
|3
|55
|Сан-Марино
|0,166
|0,500
|0,000
|0,500
|0,166
|1,332
|3