Менше тільки у Росії: Україна провалюється в рейтингу УЄФА

Українські клуби не можуть похвалитися успішним стартом в єврокубковому сезоні. Потуг Шахтаря недостатньо, щоб боротися за повернення в ТОП-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА

Зоря програла Рапіду і практично вилетіла з ліги Європи. Фото: skrapid.at

На цьому тижні Шахтар обіграв Монако в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Для "гірників" ця перемога стала вже третьою в сезоні.

Реклама

А от Зоря розгромно поступилася Рапіду в плей-оф кваліфікації Ліги Європи. У луганчан практично не залишилося шансів на продовження боротьби в Лізі Європи, зате команда гарантовано виступить в Лізі Конференцій.

Також, нагадаємо, що Ворскла і Колос припинили виступи в єврокубках на ранніх стадіях Ліги Конференцій.

Реклама

На цей момент Україна має в своєму активі 1,700 бала – це 33-е місце серед всіх європейських країн.

Найбільше очок, як би це дивно не звучало, принесло Україні Динамо, хоча ще не зіграло жодного матчу. Однак автоматична путівка в груповий етап ЛЧ дає 4 бонусних очка. Три очки заробив Шахтар і одне – Колос. 0,5 на рахунку Ворскли.

Менше України серед наших прямих конкурентів заробили тільки Росія і Австрія. Нагадаємо, щоб повернути собі автоматичну путівку в Лігу чемпіонів Україні необхідно завершити сезон в ТОП-10 рейтингу.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА на 20 серпня: