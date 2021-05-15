777 CR7: космічний результат Кріштіану Роналду

Сьогодні в Турині відбувся матч 37-го туру чемпіонату Італії. Ювентус обіграв Інтер, який вже забезпечив собі чемпіонство. Рахунок в матчі – 3:2. А один з голів забив Кріштіану Роналду.
У першому таймі удар Кріштіану з пенальті парирував голкіпер гостей Самір Ханданович, однак CR7 був першим на добиванні.
Для Роналду цей гол став 777-м в кар'єрі, якщо враховувати голи за клуби і збірну Португалії. Він є найкращим бомбардиром в історії професійного футболу.
- @Cristiano (CR7) scores his 777th career goal for club and country- Gracenote Live (@GracenoteLive) May 15, дві тисячі двадцять один
7th – Manchester United – 2004
77th – Manchester United – 2007
777th – Juventus – 2021 # cr7 #JuveInter
Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який забив 100 голів за три різних клуби в трьох різних країнах і за свою національну команду.