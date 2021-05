777 CR7: космічний результат Кріштіану Роналду

Сьогодні в Турині відбувся матч 37-го туру чемпіонату Італії. Ювентус обіграв Інтер, який вже забезпечив собі чемпіонство. Рахунок в матчі – 3:2. А один з голів забив Кріштіану Роналду.

У першому таймі удар Кріштіану з пенальті парирував голкіпер гостей Самір Ханданович, однак CR7 був першим на добиванні.

Для Роналду цей гол став 777-м в кар'єрі, якщо враховувати голи за клуби і збірну Португалії. Він є найкращим бомбардиром в історії професійного футболу.

- @Cristiano (CR7) scores his 777th career goal for club and country



7th – Manchester United – 2004

77th – Manchester United – 2007

777th – Juventus – 2021 # cr7 #JuveInter