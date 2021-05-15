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777 CR7: космічний результат Кріштіану Роналду

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 травня, 22:06
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Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду забив гол в матчі чемпіонату Італії проти Інтера і довів рахунок своїх голів у професійній кар'єрі до 777
Кріштіану Роналду, Ювентус
Кріштіану Роналду, Ювентус / Фото: Reuters

Сьогодні в Турині відбувся матч 37-го туру чемпіонату Італії. Ювентус обіграв Інтер, який вже забезпечив собі чемпіонство. Рахунок в матчі – 3:2. А один з голів забив Кріштіану Роналду.

У першому таймі удар Кріштіану з пенальті парирував голкіпер гостей Самір Ханданович, однак CR7 був першим на добиванні.

Для Роналду цей гол став 777-м в кар'єрі, якщо враховувати голи за клуби і збірну Португалії. Він є найкращим бомбардиром в історії професійного футболу.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який забив 100 голів за три різних клуби в трьох різних країнах і за свою національну команду.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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